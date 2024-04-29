AKP'nin neden seçimi kaybettiği resmen belli oldu

AKP 31 Mart yerel seçimlerinden yıllar sonra ilk kez ikinci parti durumuna düştü. CHP birçok belediyeyi kazandı.

Büyük yenilginin ardından AKP seçimin çoğunluğunu neden kaybettiklerinin peşine düştü. Konuyla ilgili ASAL Araştırma’dan dikkat çeken bir araştırma geldi.

Ankette "AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu soruldu. Anket, 20-21 Nisan'da yapıldı.

Ankete yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Gelen cevapların yüzde 51'inin aynı olması dikkat çekti.

Vatandaşların yüzde 50’den fazlası AKP’nin oy kaybetmesini ekonomiye, enflasyona, hayat pahalılığına bağladı.

İŞTE SORUYA VERİLEN CEVAPLAR VE YÜZDELERİ:

Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%51.9

Emekliler:%13.4

Yanlış adaylar:%12.5

Mülteciler sorunu:%4.0

AKP yönetiminin halktan kopması:%3.8

Sokak hayvanları:%2.0

CHP’nin daha iyi çalışması:%1.5

Adaletsizlik:%1.4

Fenerbahçe ile ilgili söylemler:%1.2

İsrail ile ticaret:%0.7

Kürt sorunu:%0.6

Diğer:%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%3.9

ARADAKİ FARK AÇILDI

2019 seçimlerinde AKP İstanbul ve Ankara'yı kaybetmişti. Ancak yüzde 44,3 oyla birinci parti çıkmıştı.

2024 seçimlerinde AKP yüzde 35.48 alarak ikinci parti. oldu. CHP ise yüzde 37,76 oy alarak Türkiye'de birinci parti oldu.