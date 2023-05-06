AKP'nin ortağı HÜDAPAR'ın genel başkanından tehdit: Sizi sokağa çıkarttırmayız

Editör: Murat Öztürk

Emekli Amiral Türker Ertürk, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı.

Ertürk, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Kendinize bir çeki düzen verin. Yoksa sizleri sokağa çıkarttırmayabiliriz." dediği videoya "İktidarın ittifak yaptığı zihin durumu budur!" notunu düştü.

Yapıcıoğlu, tehditler savurduğu videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Kendinize çeki düzen verin ve bu memleketin huzurunu kaçırmaktan vazgeçin. İnsanımız huzur istiyor. Sabrediyorsak insanımızın huzuru kaçmasın diyedir. Bu aziz milletin huzurunun kaçmasını istemiyoruz. Yoksa sizleri sokağa çıkarttırmayabiliriz."