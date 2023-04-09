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  • AKP’nin ‘ortak liste’ hesabı tutmadı. Aday listelerinin YSK’ya verilmesine saatler kala kulislerden yansıdı

AKP’nin ‘ortak liste’ hesabı tutmadı. Aday listelerinin YSK’ya verilmesine saatler kala kulislerden yansıdı

Milletvekili aday listelerinin YSK’ya verilmesine saatler kala kulislerden yeni bir iddia geldi. AKP’nin Cumhur İttifakı’nın seçime ortak liste ile girmesi planının tutmadığı öğrenildi. Ortak liste için MHP kapıyı kapatırken BBP Genel Başkanı Destici ise yaptığı son açıklamada ‘ortak liste’ vurgusu yaptı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 08:59
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AKP’nin ‘ortak liste’ hesabı tutmadı

AKP’nin ‘ortak liste’ hesabı tutmadı. Aday listelerinin YSK’ya verilmesine saatler kala kulislerden yansıdı
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Cumhur İttifakı, AKP öncülüğünde başlattığı “ortak liste” görüşmelerinden sonuç alamadı. İttifakın ikinci büyük ortağı MHP “yanaşmayınca” Cumhur’da “ortak liste” hesapları tutmadı. Son gelişmelerle “karma bir yapıya dönüşen” Cumhur İttifakı’nda “Hizbullah’ın terör örgütü olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla dikkat çeken HÜDA PAR, AKP listelerinde yer alacağını açıklayan ilk parti olmuştu. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini açıklayan DSP lideri Önder Aksakal’ın da AKP listesinden aday gösterilmesi bekleniyor.

MHP KAPIYI KAPATTI

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, Cumhur’da, ittifakın eski ortaklarından BBP ve önce kapıyı kapatıp ardından son saatte ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi’nin liste kararları ise netleşemedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk günlerde “kendi logomuz ve listelerimizle gireceğiz” açıklamasına karşın geçen hafta Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “ortak listeyi” gündeme getirdi. Ancak diğer partilerden Destici’ye bir yanıt gelmedi. MHP önceki gün listelerini YSK’ye teslim ederek, kapılarını ortak listeye tamamen kapattı. Erdoğan’la önceki gün bir kez daha görüşen Destici, yeniden “ortak liste” vurgusu yaptı ve YRP lideri Fatih Erbakan’la bu konuda görüşeceklerini söyledi. Ancak bu görüşmeden kamuoyuna bir sonuç yansımadı.

‘İTTİFAK İÇİ AYRIŞMA’

Gelinen noktada, “BBP ve YRP’nin bazı illerde kendi listeleriyle bazı illerde de AKP listelerinden seçime girebileceği” iddia ediliyor. Yaşanan uyuşmazlığın, seçmene ‘ittifak içi ayrışma’ görüntüsü verdiği yorumları yapılıyor.

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