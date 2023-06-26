AKP'nin oy deposunda taksiye yüzde 100 zam geldi

Afyonkarahisar'dan vatandaşa kötü haber geldi.

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi işletmelerinin zamlı fiyat tarifesini duyurdu. Yeni fiyat tarifesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yönetim kurulunda onaylanarak uygulanmasına karar verildi.

GazeteDuvar’dan Nail Azbay’ın haberine göre, yeni fiyat tarifesine göre ilk açılış 15 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Mesafe tarifesi kilometre başına 10 TL’den 20 TL’ye çıktı.

İndi-bindi kısa mesafe ücreti 35 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 120 TL oldu. Birim mesafe ve zaman ücreti de 2 TL’ye çıktı.

"ZAM KAÇINILMAZ OLDU"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Karataş, zam fiyatlarını doğrulayarak yakın zamanda minibüs taşımacılığına da zam sinyali verdi. Karataş, “Minibüs fiyat tarifeleri üzerinde de çalışma yapıyoruz. Şu anda netleşmedi ama orada da zam kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı.