AKP’nin oy için dağıttığı para DEM Partili siyasetçiye gitti

Türkiye’de seçimler öncesi sıkça konuşulan “sosyal yardım” adı altında dağıtılan paralar bu sefer rakip partiye kadar ulaştı.

Bitlis’te, AKP adına DEM Parti’nin belediye meclis üyesi adayına “oy desteği karşılığında para yardımı” yapıldı.

“ALO, AK PARTİ’DEN ARIYORUM”

DEM Parti’nin Bitlis Belediyesi Meclis Üyesi adayını, sabit telefon hattından bir numara aradı.

Telefonun ucundaki kişi kendisini “AK Parti adına arıyorum” diyerek tanıttı.

Görüşmede, DEM Parti adayına oy karşılığında sosyal yardım yapılacağı iletildi.

Güvenlik kaygıları nedeniyle adının gizli kalmasını isteyen DEM Parti adayı, telefonun ucundaki kişinin kendisine AKP Bitlis Belediyesi Başkan adayı Nesrullah Tanğlay’ın selamlarını ileterek, seçimlerde Tanğlay’a destek vermesi için ricada bulunduğunu aktardı.

NUMARALAR NEREDEN ALINDI

Görüşmede, DEM Partili isme hesabına AKP’ye oy vermesi karşılığında bir miktar para yatacağı söylendi.



DEM Parti adayı, numarasının kimden alındığı sorusuna “Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan aldık” yanıtını aldı.

İLK KEZ PARA YATIRILDI



DEM Partili isim bunun üzerine gazeteye ulaşarak durumu aktardı. Süreci birlikte takip ettikleri DEM Parti adayı daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım almadığını ifade etti.



Kendisini arayan numaranın kime ait olduğunu araştıran DEM Partili, telefon hattı bilgilerinin “kişisel bilgileri kapalı” olması nedeniyle sonuç alamadı.



Edinilen bilgilere göre, Bitlis kent merkezinde çok sayıda yurttaş da farklı numaralar üzerinden AKP adayı Tanğlay adına arandı.

2 BİN 500 LİRALIK DEKONT



Sabit telefon hatlarına ait olmayan bu numaralar da DEM Parti adayını arayan numara gibi “kişisel bilgileri kapalı” olan numaralardı.



Geçtiğimiz hafta yapılan bu aramalar sonrasında, başta DEM Parti adayı olmak üzere aranan birçok kişiye vaat edilen “yardım parası” ise hesaplara bu hafta yatırıldı. DEM Parti adayının PolitikYol ile paylaştığı dekonta göre, 26 Mart günü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından “SYDV Yardım” açıklamasıyla hesabına 2 bin 500 TL para yatırıldı.