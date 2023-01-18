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Erdoğan 8 Mart’ta yapacak. AKP’nin seçim hesabı içeriden sızdı

AKP, “Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesi” için “İnce hesap” üzerinde çalışıyor.  Eğer muhalefet Cumhur İttifakı’nın “seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine” onay vermezse, Erdoğan’ın 8 Mart’ta, anayasadaki “TBMM’yi fesih yetkisini kullanacağı” belirtiliyor. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:41
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AKP’nin seçim hesabı içeriden sızdı

Erdoğan 8 Mart’ta yapacak. AKP’nin seçim hesabı içeriden sızdı
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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Haziran ayında yapılması beklenen seçimlerin ‘mevsimsel’ şartlar nedeniyle öne alınmasının gündeme gelmesi ile 14 Mayıs tarihi de kulislerde konuşulmaya başlandı. 

Öte yandan Erdoğan'ın seçim planının detayları da ortaya çıktı. "Mayıs" ayına MHP lideri Devlet Bahçeli'den de dünkü grup toplantısında destek geldi.

AKP’de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları da hız kazandı. Partinin, “Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesine” yönelik “ince hesap yaptığı” öğrenildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

“6'LI MASANIN GÖRÜNTÜSÜ DAĞINIK”

Edinilen bilgiye göre toplantıda, muhalefetin seçimler öncesindeki durumu masaya yatırıldı. Erdoğan “6’lı masanın bugüne dek 10 kez toplandığını, 11. toplantının 26 Ocak’ta yapılacağını ancak bu zirvelerden net bir sonuç alınamadığını” dile getirdi.

Erdoğan’ın, “6’lı masanın bu dağınık görüntüsü nedeniyle rüzgar AKP’ye, Cumhur İttifakı’na döndü” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"İCRAATLARI VATANDAŞA ANLATIN" 

Toplantıda AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’in de “Yapılan değerlendirme ve anketlerde AKP’nin oy oranının yüzde 41’lere yükseldiğini” açıkladığı belirtildi. 

Erdoğan’ın, “AKP’nin, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmelilere kadro gibi sorunları da çözdüğünü” belirttiği ve kurmaylarına “Bu icraatları yurttaşlara anlatın” talimatını verdiği kaydedildi.

"VAATLER TAMAMLANIYOR"

Öte yandan AKP, seçim çalışmalarına da hız verdi. Partide kurmaylar, Erdoğan’ın talimatıyla partinin daha önce hazırladığı seçim beyannamelerini de kıyasladı.

“AKP’nin, daha önceki beyannamelerinde yer alan vaatlerinin yüzde 85’inin tamamladığı” ileri sürülürken, yeni seçim beyannamesinin ise “Daha anlaşılır ve net bir şekilde yazılması” kararı alındı.

FESİH YETKİSİNİ KULLANACAK

Öte yandan AKP, “Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesi” için de “İnce hesap” üzerinde çalışıyor. Partide, “Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması artık yavaş yavaş netleşiyor” değerlendirmesi yapılırken AKP’nin üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. 

Buna göre, eğer muhalefet Cumhur İttifakı’nın “Seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine” onay vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta, anayasadaki “TBMM’yi fesih yetkisini kullanacağı” belirtiliyor. 

Kararın da 9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de “Net olarak 14 Mayıs’ı işaret ediyor.”

"HAZİRAN HAC DÖNEMİNE DENK GELİYOR"

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında, seçim tarihiyle ilgili bir dizi değerlendirmede bulundu. 

Dağ, “Genele dair; haziranda tatil zamanının başlaması, üniversite sınavların o dönemde olması; diğer taraftan bu senenin hac dönemine rast gelmesi, birçok vatandaşımızın yurtdışında olma durumu sebebiyle seçim tarihinin güncellenmesi noktasında bu konuyu biz de müzakere ediyoruz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Bu konuyu kamuoyu da tartışıyor. Sayın Bahçeli de bu şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla bu şartlardan dolayı seçim tarihinin bir nebze güncellenmesi konusu söz konusu olabilir” dedi. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bunun bir “Erken seçim olmadığını, 2023 yılı içinde yapılacak hiçbir seçimin ‘erken seçim’ olarak nitelendirilemeyeceğini” dile getirdi.

 

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Müslümanım
18.01.2023 10:46
Güzel dinimizde yalan dolan Kul hakkı arsızı hırsızlık haramdır  
 
Osman
18.01.2023 10:45
Meclis feshedilirse eyt duzenlemesi iptal olur ve yasalasmas meclisin secime kadar yasa cikartma yetsi olmaz  
 
Cemil
18.01.2023 10:36
Kendi aday olamıyor. Damadı bayraktarı aday yapacak. Anayasa ortada. Ne abd nede ab seçimi tanımaz  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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