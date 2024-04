AKP’nin “Yeni Anayasa” tuzağı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Yeni Anayasa”da ilk 3 maddenin değişmeyeceğini ve yüzde 50+1 şartının korunacağını açıkladı. Uçum, “Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir.” dedi.

Aynı Mehmet Uçum, 30 Aralık 2015 tarihli yazısında, "1924''le birlikte Kuruluş Felsefesi''ne geçildi ve bu Kuruluş Felsefesi -- dışlayıcı ve baskıcı -- ulus yaklaşımı üzerine kuruldu. Bu felsefeden ise, tek etnik ve lengüistik (dilsel) kimlik esaslı Türk Milleti ideolojisine dayanan devlet pratikleri çıktı.

Kuruluş Felsefesi, 2002'den itibaren Türkiye Toplumu tarafından tasfiye sürecine sokuldu. Yani, dışlayıcı ve baskıcı Türk Milletinden kapsayıcı ve özgürleştirici Türkiye Milletine geçiş sürecinde Kürt sorununun kalıcı çözümünün gerçekleşeceği bir siyasal realite söz konusudur. Gerçekten de Türkiye Toplumu, özellikle AK Parti hükümetleriyle birlikte bir Türkiye Milleti inşa süreci yürütüyor." diye yazmış ve bu söylemi daha sonraki yıllarda da birkaç defa tekrarlamıştı.

***

Bu tür görüşleri ilk seslendiren kişi, PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan idi. Öcalan, çözüm süreci sırasında “Atatürk ilk Meclis döneminde Türk Milleti dememişti" yaklaşımını, "ortak vatan" politikasının temeli yapmıştı...

Demokratik Toplum Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna da "Türkiye kavramı olmalı, Türk Milleti değil. Türkiye Ulusu olmalı, Türk Ulusu değil. Türkiyelilik kavramı olmalı, Türk değil. Bunlar değiştiği zaman çözümün yolu açılır" demişti...

2004 yılı Ekim ayında Başbakanlığa bağlı "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu" raporunda da "tek kültürlü ulus-devlet modelinin insan haklarını göz ardı eden boyutu yerine, çok kültürlü, çok kimlikli, özgürlükçü ve çoğulcu yeni bir toplum modelinin esas alınması" önerilmişti!

Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı programında, Korkut Özal, ağabeyi Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı iken kendisine Türkiye'nin adının "Anadolu Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinden söz ettiğini açıklamıştı!

Fakat Amerikan Kongresi'nin 1896 tarihli gizli kararına göre Anadolu Cumhuriyeti ile tasarlanan, Hristiyan-Yahudi karışımı bir federasyon idi. Orada Kürt'e de yer yoktu!

***

Mehmet Uçum’daki bu 180 derecelik dönüş, bir tuzak... Çünkü herkes biliyor ki, AKP’nin asıl davası, Türk kimliğini Anayasa’dan kaldırmaktır. Bu yönde çok açıklamaları oldu. Ayşenur Bahçekapılı, AKP Grup Başkanvekili iken 2009 yılında, Taraf Gazetesi'nden Neşe Düzel'e, açılımın başarısının Anayasa'daki “Türklük” tanımının kaldırılmasına bağlı olduğunu söylemişti.

Bahçekapılı, “Vatandaşlık tanımı da değiştirilecek. Herkes kendi etnik kökenini ifade edebilecek ve üst kimlik olarak 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyecek.” diye konuşmuş ve Neşe Düzel’in “Yani Vatandaşlıktaki 'Türklük' tanımı kalkacak öyle mi?” sorusuna da “Tabii. Yoksa demokratikleşmeyi yapamazsınız” diye cevap vermişti.

***

Mehmet Uçum, önceki iddiaları hakkında tek kelime bile etmeden, bir pişmanlık belirtmeden, “ilk üç madde değişmeyecek”, “Cumhuriyetin temelleri değişmeyecek” diyor?

Madem, Cumhuriyetin temelleri değişmeyecek, AKP sözcüleri, neden her fırsatta 1921 Anayasası’na dönüşten söz ediyor?

Madem, Cumhuriyetin temelleri değişmeyecek Millet İttifakı’nın mutabakat metninde, neden 1961 Anayasası “darbe anayasası” diye reddedilirken, 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’na atıfta bulunuldu?

Bilindiği gibi ilk olarak “1921 Anayasası’na dönelim” diyen Abdullah Öcalan idi. Adalet Bakanı iken Abdülhamit Gül de “1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. 100 yıl sonra aynı ruhla bunun yine gerçekleşeceğine, inancımız tamdır.” dedi.

Tayyip Erdoğan ise “milletin çeşitliliğini yansıtan bir Anayasa” yapacaklarını ilan etti.

Madem, cumhuriyetin temelleri değişmeyecek; “milletin çeşitliliğine dayanan anayasa” ne demek?

NOT: Herkes düşünsün diye soruyorum...