AKP’nin yönetim tarzı şiddeti körüklüyor. Bu yönelim giderek artıyor

CHP Niğde Milletvekili Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada, infaz koruma memurlarının özlük haklarından ehliyet affına kadar sorunlara değinirken emekli bayram ikramiyelerinin de arttırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de konuştu. Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde TBMM yaptığı konuşmada teklifin içeriğini eleştirdi. Gürer “Özünde bu kanun teklifi de bir torba teklif olarak Meclise geldi ama kamuoyuna yansıdığı biçimiyle "Yargıyla ilgili düzenlemeler var." deyince çok sayıda yurttaş aradı "İnfaz düzenlemesi bunun içinde var mı?" sorusunu sordu. Çünkü bu tür yargı paketleri Meclise geldiğinde bu düzenlemenin olabileceği olasılığı üzerinden bir beklenti oluşuyor. Görüştüğümüz bu kanun teklifinde bu yer almıyor” dedi.

“ŞİDDET GİDEREK BENİMSENİYOR”

Gürer ayrıca, “Cezaevlerinin durumları ve ceza oluşumuyla ilgili sorunlar bu ülkenin gerçekten değerlendirilmesi, tartışılması gerekli konuları. 407 cezaevi mevcut ve son on yılda yapılan cezaevi sayımız 145. Demek ki ülkede suç ve suça yönelik oluşumların arttığı bir dönem var ki cezaevi sayısı artıyor. Suçun oluşumundan öncesi iklimin, bu suçların oluşumuna neden olmaması lazım. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkede Adalet ve Kalkınma Partisinin dönemlerindeki yönetim tarzıyla oluşmuş şiddetin, insanlar tarafından benimsenir boyuta erdiği bir süreci yaşıyoruz. Televizyonu açıyorsunuz, gazeteye bakıyorsunuz, yolda gidiyorsunuz, kırmızı ışıkta durduğunuzda yeşile döndüğü an arkanızdaki korna sesi başlıyor. İnsanlar arasında birbirleriyle kavga etmeye yönelik anlayışın yaygınlaştığı bir sürecin iklimi -başta ekonomik sorunlar olmak üzere oluştu” ifadelerini kullandı.

EHLİYET AFFI ÇIKARILMALIDIR

Ehliyet affı konusuna da değinen Gürer, “Ehliyet affı...Ehliyet affı söyleyince bazı kesimlerden tepki geliyor. O ehliyet affının içeriği iyi irdelenmediği için bu tepki geliyor. Diyoruz ki: İnsan canına kastetmemiş, hiç kimseyi yaralamamış, bir nedenle bu işi meslek olarak da yapan şoförler dahil ehliyetine el konmuş olanlar var. Bu insanlara bir af getirelim, ekmeğinin peşinde, devam etsin, eğer suça benzer biçimde devam edecekse katlayarak o cezayı ödesin” ifadelerini dile getirdi.

İNFAZ KORUMALARIN ÖZLÜK HAKLARI

Gürer konuşmasında Adalet Bakanlığı çalışanlar ile infaz koruma memurları özlük haklarını da gündeme getirdi. Gürer, ”Adalet Bakanlığında mevcut en az 80 bin çalışan özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerde sorun yaşıyorlar, infaz koruma memurlarıyla ilgili verilmiş sözler var. Bunlar bugüne kadar gerçekleştirilmedi sürekli seçimlere önce iyileştirme yapılacağı söyleniyor ya da Bütçe Komisyonunda bakanlık bütçesi görüşülürken vaatler sıralanıyor, uygulamaya geçmiyor. İnfaz koruma memurları da mahkûmlar gibi en ağır koşullarda işini yerine getirmeye çalışıyor. İnfaz koruma memurları da çok zor şartlarda işlerini yerine getirmeye çalışan kamu görevlileri, onlarla ilgili özlük haklarının iyileştirilmesi şart” dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer kanun teklifinde yer alan emekli bayram ikramiyesi artışına da değindi. Gürer, “Bu kanun teklifinde emeklilerle ilgili bir teklif var. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması sağlanıyor; bu yetmez, en düşük bayram ikramiyesi asgari ücret olmalı. Burada Meclis, bu madde görüşülürken bu düzenlemeyi yapmalı çünkü bin liranın alım gücünün olmadığını hepimiz biliyoruz. Emeklinin içinde bulunduğu koşulları Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ediyor. O durumda emeklinin hem ücretinde hem de bayram ikramiyesinde iyileştirmeyi Meclis bu kanun teklifi görüşülürken ve tatile girmeden gerçekleştirmeli diyoruz” dedi.