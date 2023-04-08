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AKP’nin zirvesinde kavga. İki ağır top karşı karşıya geldi

AKP’de “3 dönem kuralı” kriz yarattı. Genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım arasında “tartışma yaşandığı” belirtiliyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:08
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AKP’nin zirvesinde kavga

AKP’nin zirvesinde kavga. İki ağır top karşı karşıya geldi
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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Yıldırım’ın, “kuralın kesin olarak uygulanması halinde TBMM’deki pek çok deneyimli ismin kadro dışı kalacağı ve AKP’nin deneyimli isimlere bu süreçte daha fazla ihtiyacının olduğu” itirazını yaptığı ileri sürülüyor. Kurtulmuş’un ise “3 dönem kuralının kesin bir şekilde uygulanmasından yana olduğu” ifade ediliyor. 

TBMM’de AKP’li vekillerden 73’ünün bu kurala takıldığı da belirtilmişti. Genel merkezde ise genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Özhaseki gibi isimlerin de “3 dönem kuralına takılanlar olduğu” ifade edilmişti.
 

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