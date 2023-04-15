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AKP’ye açılan kapılar madencilere kapatıldı.43 madencimiz hayatını kaybetmişti

Amasra’da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili görülen davada kriz yaşandı. AKP’nin temayül yoklaması yaptığı salonun dava için kullanılmasına valilik izin vermedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:03
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AKP’ye açılan kapılar madenciye kapatıldı

AKP’ye açılan kapılar madencilere kapatıldı.43 madencimiz hayatını kaybetmişti
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de yaşanan maden patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması 25 Nisan'da görülecek. 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili davada duruşma salonu krizi yaşanıyor.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 106 müştekili ve 23 sanıklı dava öncesinde Bartın Valiliği kentteki Gençlik Merkezi'nin duruşma için kullanılmasına izin vermedi. Bartın Adliyesi'nde ise, madenci yakınları, sanıklar ve avukatların birlikte girebileceği büyüklükte bir salon bulunmuyor. Valilik, Bartın Gençlik Merkezi'nin amacına aykırı kullanılamayacağını belirterek izin talebini reddetti. Dava için verilmeyen salon, 25 Mart'ta AK Parti'nin temayül yoklaması için kullanılmıştı.

23 SANIKLI DAVA

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde 14 Ekim 2022'de yaşanan grizu ve kömür tozu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetmişti. Daha sonra farklı tarihlerde iki madenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 43 madencinin ölümüyle ilgili soruşturmanın ardından 8 kişi tutuklandı ve dava açıldı. Toplam 23 sanığın olduğu davada, tutuklu sanıklardan 4'ü bin 80'er yıl, 4'ü tutuklu 19 sanık ise 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

MAHKEMENİN TALEBİNE RET

25 Nisan'da ilk duruşması görülecek davada, Bartın Adliyesi'nde yeterli büyüklükte salon bulunmadığı için, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Bartın Valiliği'nden kentteki Bartın Gençlik Merkezi'nin tahsis edilmesini talep etti.

VALİ AMACINA AYKIRI BULDU

Valilik, mahkemenin talebine ret yanıtı verdi. Vali Nurtaç Arslan tarafından mahkemeye gönderilen yanıtta, şu ifadeler yer aldı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili kayıtlı yazısında, Gençlik Merkezlerinin hiçbir suretle başka bir amaçla kullanılamayacağı ve hiçbir unsurunun başka kişi ve kurumlara tahsis edilemeyeceğinden bahisle, Bartın Gençlik Merkezi Salonu'nun duruşma salonu olarak tahsis edilmesinin uygun olmadığı belirtilmiştir.

AKP TEMAYÜL YOKLAMASI YAPTI

Oysa, maden patlamasıyla ilgili dava için verilmeyen salon, 25 Mart'ta AKP'nin aday adayları için yaptığı temayül yoklamasında kullanılmıştı. AK Parti Bartın İl Teşkilatı'nın düzenlediği temayül yoklamasına onlarca parti mensubu katılmış ve oy kullanmıştı.

AVUKAT POLAT’TAN ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Madenci yakınlarının avukatlarından Melike Polat, Bartın Valiliği'nin kararını eleştirdi. "Sayın validen tarafsız olmasını beklemiyorduk ama mahkemenin talebini reddetmiş olması şaşırtıcı" diyen Polat, Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı. Avukat Polat, "AKP'nin seçim organizasyonuna tahsis edilen gençlik merkezinin, bu dava için kullanılması talep edilince Vali Hanım'ın aklına yönetmelik gelmiş. Vali Hanım, ret kararında talebi yönetmeliğe aykırı bulmuş ve 'Gençlik merkezinin amacı dışında kullanılamayacağını' belirtmiş. Bartın'da 100'ü aşkın müşteki, 23 sanık ve onlarca avukatın hazır bulunacağı duruşmanın görüleceği başka büyük bir salon bulunmuyor. Bu sebeple bu sorunu Adalet Bakanlığı derhal çözmelidir" ifadelerini kullandı.

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