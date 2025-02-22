AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti

AKP'ye geçeceği iddia edilen Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Gelecek Partisi'nden istifa etti.

AKP 8. Olağan Kongresi öncesi Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un Gelecek Partisi'nden ayrılarak AKP'ye katılacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı

Özbudun şunları söyledi,

NE OLMUŞTU?

AKP 8. Olağan Kongresi'nden önce Gelecek Partisi'nden ve İYİ Parti'den milletvekilleri AKP'ye geçmişti. Yeniden Refah Partisi'nden de AKP'ye geçişler olacağı iddia edilirken, Yeniden Refah, AKP'nin kongresinde katılmayacaklarını açıkladı. Daha sonra Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından kongrede yer almayacaklarını ağır sözlerle açıkladı.

Son Haberler
İsmail Kartal'ın Persepolis'i kan kaybediyor
İsmail Kartal'ın Persepolis'i kan kaybediyor
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Yeni projesi gündem oldu
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Yeni projesi gündem oldu
Çorum FK ve Adanaspor puanları paylaştı
Çorum FK ve Adanaspor puanları paylaştı
Emre Belözoğlu'lu Antalyaspor Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa'yı devirdi
Emre Belözoğlu'lu Antalyaspor Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa'yı devirdi
AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti
AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti