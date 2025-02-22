AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti

AKP 8. Olağan Kongresi öncesi Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un Gelecek Partisi'nden ayrılarak AKP'ye katılacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı

Özbudun şunları söyledi,

Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum. — Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) February 22, 2025

NE OLMUŞTU?

AKP 8. Olağan Kongresi'nden önce Gelecek Partisi'nden ve İYİ Parti'den milletvekilleri AKP'ye geçmişti. Yeniden Refah Partisi'nden de AKP'ye geçişler olacağı iddia edilirken, Yeniden Refah, AKP'nin kongresinde katılmayacaklarını açıkladı. Daha sonra Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından kongrede yer almayacaklarını ağır sözlerle açıkladı.