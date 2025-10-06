AKP’ye geçen 2’inci Özlem, ilk toplantısında protesto edildi

Geçtiğimiz yerel seçimde seçilen CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak Özlem Vural Gürzel seçilmişti. Ancak Gürzel şaşırtan bir karar alarak AKP’ye geçti. Özlem Çerçioğlu'ndan sonra 'ikinci Özlem' olarak anılan Gürzel’i protesto etmek isteyen Beykozlular ilk eylemini belediye binası önünde gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi bir araya gelen grup, "Beykoz'un helal oyları sizlere haram olsun", "AKP istifa, Özlem sabrımızı taşırma", "Her yasal hak hak değildir", "Haramzade istifa et" pankartlarla protestolarını dile getirdi.

"CHP'NİN OLAN BU BELEDİYEYİ SATTI"

CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ise belediye binası önünde yaptığı açıklamada, "Anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla binlerce Beykozlunun oyuyla seçilen CHP'nin olan bu belediyeyi sattı. Yazıklar olsun diyorum. Bütün Beykoz'un sokaklarında, evlerde, otobüs durağında, her yerde dolaşacağız" dedi.