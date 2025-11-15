“Topuklu efe” diye anılırken CHP’den seçilip AKP’ye geçmesi nedeniyle “topuklayan efe” şakasının öznesi olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eski partililerine kibirli davranışlar sergilemesi dikkat çekiyor.

MAHALLE KAVGASI ÜSLUBUYLA CEVAP

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde cuma günü düzenlenen oturumunda CHP’li belediyeler deve güreşleri için maddi destek talebinde bulundu. CHP'li üyelerin talebine AKP'li Çerçioğlu, alaycı bir tavırla yanıt verdi.

AKP'li Çerçioğlu, eski yol arkadaşlarının talebine "Ay sizin paranız mı yok deve güreşi yapmaya?" ifadeleriyle yanıt vermesi salonda şaşkınlığa neden oldu.