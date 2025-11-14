CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanları arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'ın Söke, Yenipazar, Sultanhisar ilçelerinin başkanları yer almıştı.

Yalova'nın Altınova belediye başkanı ile ve İstanbul'un Beykoz belediye başkan vekili Özlem Vural Gürzel de CHP’den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.

CHP, AKP'yi transferler konusunda "baskıyla" suçlarken, AKP ise bu iddiayı reddediyor.

CHP'DEN 'ÇERÇİOĞLU' TEKLİFİ

CHP’den istifa edip transfer olanlara karşın yeni bir hamle geldi. CHP belediye başkanının partisinden istifası durumunda belediye başkanlığının düşürülmesi için Meclis'e kanun teklifinde bulundu.

CHP'li Gökhan Günaydın’ın sunduğu kanun teklifine göre belediye başkanları görev süreleri boyunca ya partilerinde kalacak ya da istifa durumunda koltuğu bırakacak. Belediye başkanının partisinden istifasının ardından boşalan belediye başkanlığı koltuğuna ise aynı partiden başka bir ismin görevi devralması teklifte öngörülüyor.

GÜNAYDIN: EĞER GÜCÜN VARSA BAĞIMSIZ ADAY OL

Günaydın, teklife dair şunları dile getirdi:

"Son zamanlarda sıkça rastlanan ve hepimizin kızgınlığını ve zaman zaman öfkesini alan bir uygulama var. Belediye başkanları seçildikten sonra partilerinden istifa ediyorlar ve parti değiştiriyorlar. Böylece sadece kendi iradeleri değişmiyor, onlara oy veren on binlerce, yüz binlerce iradesini de bir başka siyasal parti lehine değiştirmiş oluyorlar. Eğer gücün varsa bağımsız aday ol ve böylece belediye başkanı seçil. Sana oy veren partinin ve seçmeninin iradesini alıyorsan onu muhafaza etmek zorundasın. Başka partiye taşıyarak adeta iradeyi çalma pozisyonuna düşmemen lazım."