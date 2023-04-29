AKP'ye İstanbul şoku. Aynı anda 39 ilçede başlatılan yürüyüşler sönük kaldı

AKP, İstanbul’da büyük bir şok yaşadı. AKP’nin İstanbul’daki tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlediği yürüyüşe katılım oldukça az oldu. Birkaç ilçe dışında yürüyüşe katılanların sayısının çok düşük kalması dikkat çekti.

AKP'ye İstanbul şoku. Aynı anda 39 ilçede başlatılan yürüyüşler sönük kaldı

AKP İl Başkanlığı Koordinesiyle 39 ilçenin tamamında saat tam 20.23’te ‘’2023’ten 2053’e Kutlu Yürüyüş” programı gerçekleştirildi. Bağcılar’daki yürüyüş programına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Beraberliğimizi bozmadan 85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz”dedi. Yürüyüş sırasında hep bir ağızdan “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısı da söylenildi.

Ancak yürüyüşlere katılım çok zayıf kaldı. Birkaç ilçe dışında yürüyüşe katılanların sayısı AKP’nin gövde gösterisini hayal kırıklığına dönüştürdü. Videoları paylaşan sosyal medya kullanıcıları 'Sadece yöneticiler ile aileleri mi katıldı' diye sordu.

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