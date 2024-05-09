Her şey bu hareketten sonra oldu. Survivor All Star’a damga vuran anlar

Suvivor All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Erkekler potasının olduğu haftada yazılan Doğukan, Yunus Emre, Batuhan ve Sercan yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

ELEME MÜCADELESİNE DAMGA VURAN ANLAR

Survivor All Star’da eleme gecesine damga vuran anlar Yunus Emre ve Sercan arasında oynanan ilk tur mücadelesinde yaşandı. Yunus Emre ilk tur mücadelesinde 4-3 öndeyken galibiyete sadece 1 isabetli atış uzaktaydı. Rakibi Sercan’ın ise sadece 1 isabetli atışı vardı. Yunus Emre o sırada Sercan’ın galibiyet sevincini taklit ederek rakibi ile dalga geçti. Ancak her şey bundan sonra oldu. Yunus Emre o sevinci sonrasında hiçbir atışını isabet ettiremezken rakibi Sercan ise kalan atışlarında başarılı oldu ve sayıyı aldı. İlk tur mücadelesinde Sercan, Yunus Emre’ye karşı 5-4 kazanan taraf oldu.

İlk turdaki diğer eşleşmede ise Batuhan Furkan’a karşı 5-1 kazanarak yarışmada kalmayı garantiledi.

SURVIVOR ALL STAR’A KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star’a veda eden isim Yunus Emre ile Furkan arasındaki final mücadelesin ile belli oldu. Yarışı 5-1 kaybeden Furkan ilk kez yarıştığı elemede kaybederek yarışmaya veda etti.

Furkan, yarışma sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dört buçuk aydır hatta daha fazla belki bir süredir mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Yani erkek evlatlar annelerine düşkün olurdu ya işte benim de annem biraz rahatsızdı buraya gelmeden önce ve annemi çok merak eder oldum, çok özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım. Her şey üst üste vurdu. Performansımda da zaten bir düşüş olmuştu. Ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. Neden mutluyum? İzlerken çok merak ettiğim, yarışmak istediğim bir Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim Hilmicem vardı karşıda eski şampiyon onunlar yarıştım. Kendimi denedim, çok sevdiğim arkadaşlarım oldu, dışarda görüşeceğim arkadaşlarım oldu. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Şuan tüy gibi hafif hissediyorum.”