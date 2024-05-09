Askere alınmamak için kadın kılığına girdi

İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir adamın, Rusya'ya karşı savaşmak üzere askere alınmamak için kadın kılığına girerek, kız kardeşinin pasaportuyla Romanya Ukrayna sınırından kaçmaya çalıştığı iletildi. Yasadışı yollarla Ukrayna’yı terk etmek isteyen adamın, etek giydiği ve peruk taktığı belirtilirken, adamın Ukrayna sınırından Romanya'ya geçmeye çalışırken yakalandığı kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde adamın siyah bir etek, yeşil bir tişört ve şapka altında bir peruk giyerken polisle konuştuğu görüldü. Ukrayna Devlet Sınır Servisi, söz konusu görüntüleri 6 Mayıs günü ülkeden kaçmak için kız kardeşinin pasaportunu kullanan adamın yakalandığı anın görüntüleri olarak paylaştı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nin yaptığı açıklamada,“Kadın kılığına giren 44 yaşındaki Zolotonosha sakini, bu sabah Romanya sınırı yakınlarındaki Mukachevo müfrezesinin ‘Predator’ şubesinin sınır muhafızları tarafından gözaltına alındı.” ifadeleri kullanılırken, “Kız kardeşinin pasaportu, gösterişsiz bir 'moda fiyonk', makyaj ve perukla 'silahlanan' adam, Ukrayna-Romanya sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışmak üzere Zakarpatya'ya geldi.” dendi.

Adamın sınır kapısına girer girmez kılık değiştirdiğinin kolayca anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “Ukrayna vatandaşı olduğunu iddia ederek bunu başarmak için çok uğraştı ve hatta doğrulama için pasaportunu bile verdi.” ifadeleri kaydedildi.

Şahsın, “Ukrayna devlet sınırını yasadışı geçmek ya da yasadışı geçmeye teşebbüs etmek” suçundan mahkemeye sevk edildiği iletildi.