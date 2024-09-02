AKP'ye katılacağı konuşuluyordu. Gülpınar, İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek

AKP'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katılan ve yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, bugün partisinden istifa etti.

Gerçek Gündem’den Altan Sancar’ın haberine göre, istifası sonrası AKP’ye geçeceği iddia edilen Gülpınar, AKP’ye geçme yönünde net bir kararının olmadığını belirtti. Gülpınar, halk ile istişare edeceklerini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ekrem İmamoğlu ve Tarihi Kentler Birliği'nin Mansur Yavaş başkanlarıyla encümen üyesi olarak görev yapan Gülpınar, bu iki isimle görüşmeden herhangi bir karar vermeyi düşünmediğini söyledi.

Gülpınar, “Aklımda bir şey var, bunu kendilerine aktaracağım. Görüştükten sonra da karar vereceğim” dedi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti