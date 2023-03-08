Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Mustafa Kaya, AKP'li Bülent Turan'ın Saadet Partisine "Erbakan" üzerinden tepki göstermesine çok sert yanıt verdi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiği mesajında, "Tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!" sözlerini kullanmasına Saadet Partisi'nin cevabı sert oldu.

"ASIL UTANŞ DUYMASI GEREKENLER"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Mustafa Kaya, Halk TV ekranında, "Asıl utanç duyması gerekenler 2002’de Erbakan Hoca’yı arkasından hançerleyen sonra dönüp Erbakan Hoca hayatını kaybettikten sonra “Erbakancılık” oynayanlardır!" sözleriyle AKP'li Turan'a tepki gösterdi.