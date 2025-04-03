AKP'ye soğuk duş! Bir haftada sabun gibi eridi

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'ye soğuk duş! Bir haftada sabun gibi eridi

ORC Araştırma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 25-29 Mart tarihleri arasını yansıtan ankete göre, AKP 9 ilin tamamında oy kaybederken, CHP oy oranını yükseltti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da bu seçim anketine yansıdı. Yapılan ankette, AKP'nin oy kaybettiği gözlemlendi.

ANKETİN YAPILDIĞI İLLER VE SONUÇLAR

ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu illerinde genel seçim anketi yaptı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK PARTİ OY KAYBETTİ, CHP YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Ankete göre, AKP bu illerin tamamında oy kaybederken, CHP ise oy oranını artırdı. İşte illere göre sonuçlar:

ZONGULDAK

  • CHP: Yüzde 36,1

  • AKP: Yüzde 35,3

    1z.jpg

SİNOP

  • AKP: Yüzde 36

  • CHP: Yüzde 29,3

    2z.jpg

RİZE

  • AKP: Yüzde 45,6

  • CHP: Yüzde 24,5

    3z.jpg

KASTAMONU

  • AKP: Yüzde 36,2

  • CHP: Yüzde 30,1

    4z.jpg

KARABÜK

  • AKP: Yüzde 31,8

  • CHP: Yüzde 26

    5z.jpg

GİRESUN

  • AKP: Yüzde 37,4

  • CHP: Yüzde 26,1

    6z.jpg

BARTIN

  • AKP: Yüzde 33,8

  • CHP: Yüzde 33,1

    7z.jpg

DÜZCE

  • AKP: Yüzde 40,7

  • CHP: Yüzde 25,5

    8z.jpg

BOLU

  • AKP: Yüzde 32,1

  • CHP: Yüzde 27,9

    9z.jpg

Son Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Fatih Altaylı iddiası! Tutuklanacağı tarihi söyledi
Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Fatih Altaylı iddiası! Tutuklanacağı tarihi söyledi
AKP'ye soğuk duş! Bir haftada sabun gibi eridi
AKP'ye soğuk duş! Bir haftada sabun gibi eridi
Galatasaraylı taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
Galatasaraylı taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü
Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında
Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında