AKP'ye soğuk duş! Bir haftada sabun gibi eridi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da bu seçim anketine yansıdı. Yapılan ankette, AKP'nin oy kaybettiği gözlemlendi.
ANKETİN YAPILDIĞI İLLER VE SONUÇLAR
ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu illerinde genel seçim anketi yaptı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
AK PARTİ OY KAYBETTİ, CHP YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
Ankete göre, AKP bu illerin tamamında oy kaybederken, CHP ise oy oranını artırdı. İşte illere göre sonuçlar:
ZONGULDAK
CHP: Yüzde 36,1
AKP: Yüzde 35,3
SİNOP
AKP: Yüzde 36
CHP: Yüzde 29,3
RİZE
AKP: Yüzde 45,6
CHP: Yüzde 24,5
KASTAMONU
AKP: Yüzde 36,2
CHP: Yüzde 30,1
KARABÜK
AKP: Yüzde 31,8
CHP: Yüzde 26
GİRESUN
AKP: Yüzde 37,4
CHP: Yüzde 26,1
BARTIN
AKP: Yüzde 33,8
CHP: Yüzde 33,1
DÜZCE
AKP: Yüzde 40,7
CHP: Yüzde 25,5
BOLU
AKP: Yüzde 32,1
CHP: Yüzde 27,9