AKP'ye soğuk duş! Bir haftada sabun gibi eridi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da bu seçim anketine yansıdı. Yapılan ankette, AKP'nin oy kaybettiği gözlemlendi.

ANKETİN YAPILDIĞI İLLER VE SONUÇLAR

ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu illerinde genel seçim anketi yaptı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK PARTİ OY KAYBETTİ, CHP YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Ankete göre, AKP bu illerin tamamında oy kaybederken, CHP ise oy oranını artırdı. İşte illere göre sonuçlar:

ZONGULDAK

CHP: Yüzde 36,1

AKP: Yüzde 35,3

SİNOP

AKP: Yüzde 36

CHP: Yüzde 29,3

RİZE

AKP: Yüzde 45,6

CHP: Yüzde 24,5

KASTAMONU

AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 30,1

KARABÜK

AKP: Yüzde 31,8

CHP: Yüzde 26

GİRESUN

AKP: Yüzde 37,4

CHP: Yüzde 26,1

BARTIN

AKP: Yüzde 33,8

CHP: Yüzde 33,1

DÜZCE

AKP: Yüzde 40,7

CHP: Yüzde 25,5

BOLU