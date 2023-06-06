AKP'ye tepki gösteren çarşaflı kadın ezber bozdu: Allah beter etsin bu oy verenleri

Sokak röportajında konuşan kadın seçimlere ilişkin, "Allah beter etsin bu oy verenleri. Onların yanında biz de yandık." dedi.

AKP'ye tepki gösteren çarşaflı kadın ezber bozdu: Allah beter etsin bu oy verenleri

Sokak röportajında konuşan kadın, Türkiye'de günden güne kötüleşen ekonomiden şikayet etti.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalının sorularına yanıt veren kadın, "Dolar Euro fırladı, ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Allah beter etsin bu oy verenleri. Onların yanında biz de yandık. Yok bir gelecek. Bütün gençler yurt dışına kaçıyorlar, sağ olsun baştakiler. Üretimler durdu, fabrikalar satıldı, çiftçiye kota koydular. Baştaki ne diyorsa onlar da at gözlüğü takmış. Gözleri, kulakları kapalı, baştakiler ne diyorsa inanıyorlar. Suriyeliler yüzünden, yedirip içiyorlar, ne olacak? Oy satın alıyorlar Suriyelilerden. Bıktık ya, gitsin yani şu Suriyelilerden illallah ettik. Seçimi kazananlar Suriyeliler oldu. Üniversite bitiren gençlerimiz iş bulamıyorlar, yurt dışına çıkmanın yollarını arıyorlar. Kendi çocukları iş sahası yapsınlar, bizim çocuklarımız buralarda aç sefil, marketlerde kasiyerlik yapsın."

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