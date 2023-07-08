AKP’ye yakın 25 STK’dan bildiri: Festivaller gayri ahlakidir, yasaklansın

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Darıdare Tabiat Parkı’nda yapılması planlanan Kazdağı Ekoloji Festivali’nin (EKOFEST) “yangın” gerekçesiyle iptalinin ardından Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun, yayımladıkları “skandal” açıklamayla Balıkesir’de festivallerin iptalini istediği açıklama ortaya çıktı.

Platform, festivalleri “gayri ahlaki haram ilişkilere yönlendiren sınır tanımaz kutlama” olarak nitelendirdi.

Ayrıca kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerde olması gerektiğini söylediler.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen EKOFEST’e önce 9 Mayıs’ta izin verildi, 17 Haziran’da ise “yangın” gerekçesiyle verilen izin iptal edildi. 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen festival, 10 yılda 5’inci kez iptal edilmiş oldu.

AKP’NİN FESTİVALİ BAŞLADI AMA DİĞER FESTİVALE YASAK

Öte yandan AKP’li Balıkesir Belediyesi’nin düzenlediği içerik olarak EKOFEST’le aynı olan “Aremoterapi Festivali” Burhaniye Ören’de önceki gün başladı.

İptalin ardından ise Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun yaptıkları açıklama ortaya çıktı. Platformun festivallerin iptalini istediği açıklamasında “Gençliğin madde bağımlısı haline getirilip köreltilmesi Türkiye Yüzyılı’na zarar vermektedir” denildi.

Festivalin düzenleyicisi Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “2022’de de başvurumuzu yaptık. Ancak son dakikada Orman İdaresi’nden yer tahsisinin ‘yangın’ nedeniyle iptaline ilişkin yazı geldi. Nedeninin yangın olmadığını o zaman da biliyorduk. Bu sene yangın bahane gösterilmesin diye festivali hazirana çektik. Yine son dakikada aynı nedenle iptal edildi” dedi.

“DÜZMECE PLATFORM”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da söz konusu açıklamaya tepki göstererek, “İçinde Ensar Vakfı’nın da bulunduğu bu ‘düzmece’ platformun ne mal olduğu meydanda” dedi.

O DERNEKLER

Festivallerin yasaklanmasını isteyen Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nda, Mercan Vakfı, MÜSİAD, İHH, Alperen Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Hızıreli, Cansuyu, SANCAK, Selamet Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Semerkand Vakfı, ÖĞ-DER- Şuurlu Öğretmenler, ÖNDER/İmam Hatipliler, Eğitim- Bir- Sen, Müdaffa-i İslam Derneği, Güldeste, Katre, Hizmet Vakfı, Karesi Vakfı, Cihannüma, Evrensel Hafızlar, Benim yuvam, Uluçınar Derneği bulunuyor.