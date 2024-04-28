İETT otobüsü iş yerine daldı

İETT'ye ait bir otobüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda cadde üzerinde bulunan bir iş yerine çarptı. Kazanın yaşandığı sırada otobüste şans eseri yolcu bulunmaması, olası bir trajedinin önüne geçti.

Olay, 14.30 sularında gerçekleşti. Hoca Nasrettin Caddesi'nde Kadıköy istikametinde seyreden 34 HO 2881 plakalı İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol tabelalarını ve ağaçları devirdi. Ardından otobüs, iş yerinin tentesine çarparak içeri girdi. Neyse ki, kaza sırasında iş yerinde çalışan kimse bulunmuyordu ve böylelikle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaza sonrasında trafik ekipleri olay yerine gelerek gerekli incelemelerde bulundu. Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, iş yerinde ise maddi hasar oluştu. Kazanın iş yerindeki kimsenin olmaması, olası bir faciayı önlerken, çevrede bulunan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.