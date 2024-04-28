Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu oldu. Üçleme tamamlandı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu oldu. Üçleme tamamlandı
Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Basketbol Takımı, İspanya ekibi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yendi, Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaştı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti. İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe Göksel Çelik, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

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