AKP’ye yakın isim, Bahçeli’ye açtı ağzını yumdu gözünü!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıda, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın” demişti. Bahçeli’nin açıklaması pek çok tepiye neden oldu. Bunlardan biri ise AKP’ye yakın gazeteci Cem Küçük’ten geldi. Küçük, Bahçeli’nin söylemlerine “Kendi adıma teröristbaşının Meclis'e gelmesini asla doğru bulmuyorum. Türk halkının bunu kabul edeceğini asla sanmıyorum. Böyle şeyler bazen sert bir şekilde geri döner. İlk seçimlerde ters tepip Cumhur İttifakı’na ciddi oy kaybettirir...” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞSUN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili tarihi bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" dedi.

VATANDAŞTAN ÜYELİK TEPKİSİ

MHP'ye üye olan birçok ülkücü Bahçeli'nin çağrısı sonrası e-Devlet'ten siyasi parti üyeliğini sonlandırdığı görüldü. MHP'nin kuruluş amacından koptuğunu ve eski değerlerini kaybettiğini savunan vatandaşlar, üyeliğini iptal ettiği fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu.

KÜÇÜK: CİDDİ OY KAYBETTİRİR

AKP’li gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında Bahçeli’nin Öcalan söylemine ilişkin, “Kendi adıma terörist başının Meclis'e gelmesini asla doğru bulmuyorum. 40 bin kişinin katili ve adı “bebek katili"ne çıkmış bir teröristin Meclis'e gelip yemin etmesi asla doğru değildir. Türk halkının bunu kabul edeceğini asla sanmıyorum. Böyle şeyler bazen sert bir şekilde geri döner. İlk seçimlerde ters tepip Cumhur İttifakı’na ciddi oy kaybettirir...” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKAR"

Küçük, Öcalan’ın tecridi kaldırıldığı takdirde, “DEM Parti Meclis'te Erdoğan’ın bir dönem daha aday olmasına yeşil ışık yakar. Yıllarca muhalefeti haklı olarak terör örgütünün yan kolu ile iltisaklı gösteren hükûmete aynı okların dönmesi demek olur.” dedi