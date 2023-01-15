AKP'ye yıkılmaz denilen kalesinden anket şoku

Seçimlere yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma, AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Kırıkkale kentine özel çalışma yaptı.

AKP'DE 6.9 PUANLIK KAYIP

Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Kırıkkale'de 2018 genel seçimlerinde yüzde 43.7, 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 42.3 oy alan AKP, 6.9 puan oy kaybetti. AKP'nin Kırıkkale'deki oyu yüzde 36.8 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ, KIRIKKALE'DE İKİNCİ

Ankete göre, Kırıkkale'de MHP ikinciliği İYİ Parti'ye kaptırdı. 2018 seçimlerinde oy oranı yüzde 13.7 olan İYİ Parti, bunu 22.6'ya çıkararak ikinciliğe yerleşti. Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 15.3 oy alan CHP, yüzde 18.9'a çıkararak üçüncü oldu.

MHP, İKİNCİLİKTEN DÖRDÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

2018'de yüzde 24.2 oy alan Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise puan kaybı 8.7 oldu. Yüzde 15.5 ile Kırıkkale'de MHP dördüncü sırada yer aldı. ORC Araştırma, söz konusu anketin 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında toplam 1145 kişiyle yapıldığını belirtti.