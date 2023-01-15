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AKP'ye yıkılmaz denilen kalesinden anket şoku

AKP’nin kalesi olarak nitelendirilen Kırıkkale kentine özel bir çalışma yapan ORC Araştırma'nın anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:35
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AKP'ye yıkılmaz denilen kalesinden anket şoku

AKP'ye yıkılmaz denilen kalesinden anket şoku
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Seçimlere yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma, AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Kırıkkale kentine özel çalışma yaptı.

AKP'DE 6.9 PUANLIK KAYIP

Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Kırıkkale'de 2018 genel seçimlerinde yüzde 43.7, 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 42.3 oy alan AKP, 6.9 puan oy kaybetti. AKP'nin Kırıkkale'deki oyu yüzde 36.8 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ, KIRIKKALE'DE İKİNCİ

Ankete göre, Kırıkkale'de MHP ikinciliği İYİ Parti'ye kaptırdı. 2018 seçimlerinde oy oranı yüzde 13.7 olan İYİ Parti, bunu 22.6'ya çıkararak ikinciliğe yerleşti. Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 15.3 oy alan CHP, yüzde 18.9'a çıkararak üçüncü oldu.

MHP, İKİNCİLİKTEN DÖRDÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

2018'de yüzde 24.2 oy alan Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise puan kaybı 8.7 oldu. Yüzde 15.5 ile Kırıkkale'de MHP dördüncü sırada yer aldı. ORC Araştırma, söz konusu anketin 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında toplam 1145 kişiyle yapıldığını belirtti.

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Ali can Ege
15.01.2023 21:33
Evet yirmi sene siz oynandınız yeter.. Biraz da yeni oyuncular deneyelim.. Darılmak yok…  
 
Cumhur
15.01.2023 21:32
AKP bukadar zamlara haksız adalete rağmen %37 oy alıyor normal ağlayan emekliler varya Hala Akp ye oy verecekler biliyorum kahvede 1 bardak çay içemez halk ekmekte bekler 1 kg kıyma alamaz olsun diyor  
 
%5
15.01.2023 21:27
en fazla, eğer İBRET, DERS alınmışsa.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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