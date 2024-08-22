AKP’yi yasa boğan ölüm! Kaldığı evde cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
AKP’yi yasa boğan ölüm! Kaldığı evde cansız bedeni bulundu

AKP Bursa eski İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, Trabzon Ortahisar İlçesi Konaklar Mahallesi'nde kaldığı apartta cansız bedeni bulundu.

Apartta görev yapan personellerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Akyüz’ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

40 yaşında yaşamını yitiren Akyüz’ün cenazesi ikindi vakti Trabzon’da toprağa verilecek.

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“TEŞKİLATIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ”

Akyüz’ün vefatının ardından AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından taziye mesajı yayınlandı:

"Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Ağustos Çarşamba Günü (Bugün) ikindi namazına müteakip Trabzon Uzungöl Merkez Camii’nden kaldırılacaktır. Kıymetli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”

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“KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MEKANI CENNET OLSUN”

Eski İl Başkanı Akyüz için AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da bir taziye mesajı yayınladı.

İnan, “Önceki dönem Bursa İl Gençlik Kolları Başkanımız Süleyman Akyüz’ü geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Süleyman Akyüz abimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Tüm teşkilatımızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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