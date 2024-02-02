Akraba ailelerin taşlı ve sopalı kavgasında 4 yaralı

Kaynak: DHA
Akraba ailelerin taşlı ve sopalı kavgasında 4 yaralı
Mardin'de akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, büyüyüp taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Şükran C. (64), Mehmet C. (64), Arabi C. (59) ve Cevdet C. (55) isimli kişiler yaralandı.

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Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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