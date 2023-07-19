Akrabalar adliye önünde çatıştı: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabaların davası adliye önünde kanlı bitti. Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Akrabalar adliye önünde çatıştı: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan 2 akraba adliye binası önünde karşı karşıya geldi. Amcazadeleri olduğu öğrenilen 2 kişi silahla 6 el ateş ederek H.T., F.T. ve M.T.’yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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