Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
Adıyaman Samsat’ta, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Taşkuyu Köyü'nde yaşanan olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı çatışma sonucu 9 yaşındaki Mustafa Avcı, Abidin Avcı, Kasım Avcı, Tuğba Avcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılardan Kasım Avcı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çatışmanın yaşandığı yere sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı ile ismi öğrenilemeyen kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ve Polis ekipleri olay yerinde ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kasım Avcı'nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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