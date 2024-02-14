Akrabalar birbirine girdi polis havaya ateş açtı

Kuştepe'de sokak üzerinde karşı karşıya gelen akrabalar sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. Kavgaya kadınlar da dahil oldu.

Kavga edenlerin sayısı her geçen dakika artarken, yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Polisler kavgayı ayırmayı başaramayınca havaya ateş ederek ayırabildi. Bu anları bir vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.