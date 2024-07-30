Akrabalar çatıştı ortalık kan gölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akrabalar çatıştı ortalık kan gölü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile, mahalledeki cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2’si yoldan geçen vatandaş olmak üzere 7 kişi yaralandı. 3 araç hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan Sıdıka Kaya, hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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