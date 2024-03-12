Akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Para meselesi yüzünden başlayan tartışma hızla silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında araya giren Mürsel Kaya ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mürsel Kaya, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Kaya'nın, taraflarla akraba olduğu ancak olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor.