Akran zorbalığı çocukların geleceğiyle oynuyor. Uzmanı uyardı

Akran zorbalığı, bir veya daha fazla çocuğun, kendilerinden daha zayıf veya savunmasız olduğunu düşündükleri başka çocuklara bilerek ve sürekli olarak zarar verdiği bir durum olduğu bildirildi.

Akran zorbalığı, son zamanlarda Çanakkale'de bir çocuğun yaşamına son vermesine neden olan üzücü bir olayla gündeme geldi.

Akran zorbalığına uğrayan çocuklarda, intihara meyil, depresyon ve okul fobisi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Psikolog İlayda Kutevu, akran zorbalığının en sık rastlanan şekillerinin isim takma, küçümseme ve korkutma olduğunu belirterek, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuklarınızla okul hayatı hakkında düzenli olarak konuşun ve onları kötü durumları yetkililere anlatmaya cesaretlendirin.”

Akran zorbalığı, birine kasten kırıcı veya yaralayıcı davranmak anlamına gelir. Bu durum, çocukluk dönemindeki kişilerde okul, park, ev veya internet gibi farklı ortamlarda yaşanabilir. Çocuğu itmek, vurmak, alay etmek, eşyalarını almak veya bozmak, lakap takmak, görmezden gelmek, dışlamak veya farklılıklarını aşağılamak, bu davranışın en yaygın örnekleridir.

Bu durum, zayıf birine fiziksel, sözel ve sosyal anlamda zarar verir ve çocukların ve yetişkinlerin duygusal ve zihinsel sağlığını bozar.

Psikolog İlayda Kutevu, bu konuda şunları söyledi:

“Ebeveynler, çocuklarının akran zorbalığı yaptığını veya maruz kaldığını fark ettiklerinde, bu durumu önlemek için bazı adımlar atabilir. Bu amaçla kullanılabilecek farklı yöntemler vardır. Zorbalık yapan kişiler, hedefledikleri kişiden fiziksel olarak daha büyük ve güçlü olabilir. Sosyal olarak daha etkili veya saldırgan görünebilir. Zorbaların niyeti, kendilerini üstün ve egemen göstermektir. Bu eylemler, hedeflenen kişide aşağılık, çaresizlik, güçsüzlük gibi duygular uyandırmak için yapılır. Zorbaların bu gücü ve etkisi, hedeflenen kişinin kaçamayacağı veya saklayamayacağı kötü durumlarla karşılaşmasına sebep olabilir.”

Türkiye'de her dört öğrenciden biri akran zorbalığına uğruyor.

Psk. İlayda Kutevu, zorbalığın çeşitli türlerini ve sonuçlarını anlatıyor. Sözlü zorbalık, çocukların fiziksel ve duygusal sağlığını bozuyor.

Zorbalık mağdurları, sosyal, psikolojik ve akademik sorunlar yaşıyor. Hatta bazıları intihar edebiliyor.

Okul şiddeti, çocukların okula gitme isteğini ve başarısını azaltıyor. Gelecek planlarını da olumsuz etkiliyor.

Zorbalığı önlemek için, çocuklara zorbalığı tanıtmak, iletişim kurmak, ilgi alanlarını desteklemek, saygılı davranmayı öğretmek, zorbalık karşıtı politikalar yapmak ve öğrencileri zorbalığı bildirmeye cesaretlendirmek gerekiyor.