Akrep ve arı sokmasına iyi geliyor. İşte mucize ot

Ölümcül tehlikeleri olan akrep ve arı sokmasında faydalı olan hindiba otu dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Akrep ve arı sokmasına iyi geliyor. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Egzama, güneş yanıkları, akrep ve arı sokmasında faydalı olan hindiba otu dikkatlerden kaçmadı.

HİNDİBA OTU NEDİR?

Hindiba familyasının örnek bitkisidir. Çiçekleri sarıdır. Yaprakları az ve küçüktür. Sapı yoktur. Kökü uzundur. Kökünün dışı beyaz, içi esmer renktedir. Sütlü, acı bir suare ifraz eder. Yaprakları haşlanıp, salata gibi yenir. Kökü de, dövülerek kahve yapılır veya kahveye karıştırılır. Lezzeti mayhoşumsudur.
Ak ve kara olmak üzere iki çeşidi vardır. Hekimlikte yaprakları ve kökü kullanılır.

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HİNDİBA OTUNUN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Egzama, güneş yanıkları, akrep ve arı sokmasında faydalıdır.

-Şeker hastalığı olanlar için şeker dengeleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

-Kanser oluşumuna karşı önleyici olarak önerilen bitkiler arasında yer almaktadır.

-Balgam söktürür. Nikris ağrılarını dindirir.

-Reflü, mide yanması ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarınız için de hindibadan faydalanabilirsiniz.

-Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır.

-Böbreklerdeki kumların dökülmesine yardımcı olur. Vücuda kuvvet verir.

HİNDİBA OTU NASIL TÜKETİLİR?

Hindiba, yaprakları salata ve yemek yapımında kullanılan bir bitkidir.

Tadı biraz acımsıdır.

Bitkinin kökü, çiçeği ve sapı, çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir.

Hindiba, bitki çayı olarak da tüketilebilir. Diğer bitki çayları gibi, kaynar suya atıp 5-6 dakika bekletip süzerek içebilirsiniz.

Bitkinin kurutulmuş kökünden yapılan hindiba kahvesi de popüler bir içecektir.

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