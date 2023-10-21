Akşam yemeğinden sonra yapın. Mucize karışım adeta şifa saçıyor

Editör: Murat Öztürk

Sağlıklı beslenmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen sağlıksız yiyecekler seçiyoruz ya da sağlıklı yiyecekleri fazla tüketiyoruz. Ama her sorunun bir çaresi var! Hem sindirimi kolaylaştıran hem de kilo vermeye yardımcı olan kür tarifi…

Sindirim ya da gaz sorunu yaşayan kişilerin rahatlayacağı yoğurt ve kimyon kürünü her akşam 1 kaşık yemek çok yararlı oluyor.

YOĞURT VE KİMYON KÜRÜ

1 yemek kaşığı yoğurt ile yarım yemek kaşığı kimyonu karıştırın ve her akşam yemekten sonra tüketin.

YOĞURT VE KİMYON KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Yemekten sonra 1 kaşık alınan yoğurt ve kimyon kürü, besinlerdeki yağların vücuda yapışmasını önler, sindirimi rahatlatarak gaz oluşumunu engeller.

Yoğurt, laktik asit açısından zengindir ve kemik ve kas gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca organların hücrelerinin gelişimini de destekler.

Bağırsak florasını düzenleyen yoğurt, sindirim yolu hastalıklarını önler. Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemini güçlendiren yoğurdu uzmanlar kesinlikle öneriyor.

Kimyon da folat, tiamin ve E vitamini içerir. Yoğurt gibi kimyon da sindirim hastalıklarının oluşmasını önler.

Demir deposu olan kimyon, kan değerlerini yükseltir. Bu iki besinin birlikte alınması sağlayacağı faydaları artırır.

YOĞURT VE KİMYON KÜRÜNÜ KİMLER KULLANAMAZ?

Herhangi bir hastalığı olan kişilerin kullanmaması ya da kullanmadan önce doktoruna danışması gerekir. Bebek ve çocukların kullanmaması gerekir.

İshal ve kusma gibi rahatsızlığı olan kişilerin tüketmemesi ya da tüketmeden önce doktoruna danışması gerekir. Yaşlılar kür yapmadan önce doktoruna danışması daha iyi olacaktır.