Aksaray emniyetinden şok uygulama

Aksaray’da birçok noktada şok uygulama yapan polis birçok olumsuzluğun önüne geçiyor.

KAYNAK: İHA
Aksaray emniyetinden şok uygulama

Halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şehir genelinde geniş çaplı uygulama ve denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saat 22.00’da Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok uygulama için düğmeye bastı.

aw017434-04.jpgKent genelinde işlek cadde ve sokaklar başta olmak üzere en ücra noktalarda uygulama ve denetim yapan asayiş ve trafik ekipleri tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken araçta yolcu olarak bulunan şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi.

aw017434-03.jpgTüm şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda geçirildiği uygulamalarda trafik ekipleri de araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaların sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

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