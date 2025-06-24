Aksaray OSB’de İK zirvesi! Teşvikler tanıtıldı

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş’un sunumuyla gerçekleşen toplantıda, İŞKUR’un aktif işgücü programları tanıtıldı ve katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Programı (KİPAP), Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Meslek Edindirme Kursları (MEK), Staj Portalı, Aday Havuzu Sistemi, Her Meslekte Kadın Eli Projesi, Toplu Görüşme Programı, Dezavantajlı Grupların İstihdamına Yönelik Teşvikler, 6111 Sayılı Teşvik ve Destekler, Engelsiz İŞKUR Hizmetleri, İŞKUR Gençlik Programları ve İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı gibi programlar detaylıca ele alındı.

Toplantıya Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, SGK İl Müdürü Bilal Akgün, Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Melayip Bilgin ve OSB temsilcileri de katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aksaray Valiliği, toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada, ilde yatırım, üretim ve istihdamı destekleyen firmalara teşekkür ederek, nitelikli istihdam hedefiyle iş birliklerinin süreceğini belirtti.

Kuzey Boru’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yaklaşık 15.000 çalışana istihdam sağlayan 41 firmanın temsilcisi yer aldı.

İŞKUR’un tanıttığı başlıca programlar şunlar oldu:

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Programı (KİPAP)

Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)

Meslek Edindirme Kursları (MEK)

Staj Portalı ve Ortak Eğitim Uygulamaları

Aday Havuzu Sistemi

Her Meslekte Kadın Eli Projesi

Toplu Görüşme Programı

Dezavantajlı Grupların İstihdamına Yönelik Teşvikler

6111 Sayılı Teşvik ve Destekler

Engelsiz İŞKUR Hizmetleri

İŞKUR Gençlik Programları

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı