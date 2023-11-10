Aksaray polisinden şok uygulamalar

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri gece boyunca çeşitli yerlerde şok uygulama yaptı.

KAYNAK: İHA
Aksaray polisinden şok uygulamalar

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gece boyunca çeşitli yerlerde şok uygulama yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Asayiş Şubesi ekiplerinin görev aldığı uygulamalarda araç sürücüleri, yolcular ve araçlar bir bir sorgudan geçiriliyor. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ehliyet sorgusundan geçirilerek POLCEP sistemi üzerinden aracın sigorta ve muayene sorgusu yapılıyor.

Noktalarda araçların egzoz dinlemesi yapılırken, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol ediliyor. Yapılan uygulamalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

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