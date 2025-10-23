YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Melek Pamuk Algı ve Prof. Dr. Fatih Algı’nın bilimsel araştırmaları sonucunda geliştirilen “Floresans ve Kemilüminesans Çift Kanallı Kemosensörler İçin Jenerik Bir Platform” başlıklı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle tescillendi. Buluş, sanayiye uygulanabilir nitelik taşıması ve özgün yenilik içermesi nedeniyle büyük bir akademik başarı olarak değerlendirildi.

36 AYLIK TÜBİTAK PROJESİNDEN DOĞAN PATENT BAŞARISI

ASÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Pamuk Algı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Algı tarafından yürütülen araştırma, TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 118Z293) kapsamında 36 ay süren yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Proje, floresans ve kemilüminesans yöntemlerini aynı anda kullanabilen sensörlerin geliştirilmesine dayanıyor.

Bu sensörler, iyon ve molekül tanıyan algılayıcılar ile optik görüntüleme ajanları ve tayin/tespit işlemlerinde kullanılabilecek nitelikte. Ayrıca, kimya, biyoloji, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi pek çok bilim alanında geniş kullanım potansiyeline sahip.

BİYOLOJİK SÜREÇLERDEKİ KİMYASALLARIN EŞ ZAMANLI TESPİTİ MÜMKÜN

Prof. Dr. Melek Pamuk Algı, geliştirilen yeni sensörlerin biyolojik olarak önemli bazı kimyasal türleri hem floresans hem de kemilüminesans teknikleriyle aynı anda tespit edebildiğini belirtti. Bu özellik, sensörlerin bilim dünyasında büyük bir yenilik oluşturduğunu gösteriyor.

Pirofosfat, adenozin 5′-difosfat, hidrojen sülfür, hipoklorit ve L-glutatyon gibi kimyasalların canlı organizmalardaki birçok biyolojik süreçte kilit rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Algı, “Bu buluş, bazı hastalıkların erken teşhisinde kullanılabilecek yeni nesil moleküler sensörlerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır” dedi.

TOKSİK ETKİ GÖSTERMEYEN YAPI VE ÖĞRENCİ KATKISI DİKKAT ÇEKTİ

Geliştirilen sensörlerin toksik etki göstermeyen organik malzemelerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Pamuk Algı, bu özelliğin canlı hücrelerdeki biyo-belirteçlerin güvenli bir şekilde algılanmasına imkân tanıdığını ifade etti.

Projede yüksek lisans öğrencileri Şeyma Ocakçı, Alim Susam ve Emre Ünlü’nün büyük emek harcadığını dile getiren akademisyenler, üç öğrencinin de bu buluşta imzasının bulunduğunu belirtti. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde üç ayrı yüksek lisans tezi olarak yayımlandı. Ayrıca Alim Susam’ın tezi, 2020 yılı “En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü” ile taçlandırıldı.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’NİN BİLİMSEL KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR

Patent tescilinin Aksaray Üniversitesi adına büyük bir kazanım olduğunu belirten Prof. Dr. Melek Pamuk Algı, araştırma gruplarındaki öğrencilerine ve desteklerinden dolayı başta ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etti.

TÜBİTAK destekli projenin laboratuvar çalışmalarının hâlen sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Algı, “Üniversitemizin bilimsel üretkenliği ve Ar-Ge kapasitesi her geçen gün artıyor. İkinci ulusal patentimizi ASÜ adına tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizdeki patent sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

BİLİM, SANAYİ VE YENİLİĞE GİDEN YOLDA ASÜ’NÜN ÖNCÜ ADIMI

ASÜ’nün akademik başarılarına bir yenisini ekleyen bu patent, üniversitenin araştırma ekosisteminde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Çift kanallı sensör teknolojisiyle hem sağlık hem biyoteknoloji hem de endüstriyel kimya alanlarında yenilikçi uygulamaların önü açılmış oldu.

Aksaray Üniversitesi, bu tür projelerle hem akademik üretkenliğini hem de ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel görünürlüğünü artırmaya devam ediyor.