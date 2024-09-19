Aksaray'da aile içi şiddet: 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray - Metin Kur / Yeniçağ

Aksaray Fatih Mahallesi’nde yaşanan aile içi anlaşmazlık kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce baba evine küs dönen Fadimana O. (26), eşi R. O.(28) ve babası M.A. (42) arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada Fadimana Ok hayatını kaybederken, eşi Recep O. Ve babası M.A. ağır yaralandı.

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Olay, Aksaray’ın Fatih Mahallesi 4163. Sokakta meydana geldi. İddialara göre; Fadimana Ok’un bir hafta önce eşiyle yaşadığı tartışma sonucu baba evine dönmesi üzerine, eşi Recep O. (28) kayınpederinin evinin önüne gitti. Ancak, baba M.A. ve kızı Fadimana ile damat Recep arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar silahlarına başvurdu.

Olay yerinde silah sesleri yükselirken, çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fadimana Ok ve Recep O.’a ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, yaralı bir şekilde kaçan kayınpeder M.A.’yı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.