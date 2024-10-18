Aksaray’da asayiş operasyonları: Hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılık olaylarına müdahale

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

İlgili operasyonlar, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

KÜÇÜK BÖLCEK MAHALLESİ'NDE EVDEN HIRSIZLIK

11 Ekim 2024 tarihinde Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Yapılan kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları neticesinde, olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve 22 adet suç kaydı bulunan R.B. (40) isimli şüpheli, 14 Ekim 2024 tarihinde Aratol Bahçeli Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TAŞPAZAR MAHALLESİ'NDE KASTEN YARALAMA

17 Ekim 2024 tarihinde Taşpazar Mahallesi'nde gerçekleşen kasten yaralama olayı da hızlı bir şekilde çözüldü. Cinayet Büro Amirliği'nin detaylı saha araştırmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren S.K. (29) isimli şahıs, 17 Ekim 2024 tarihinde Fatih Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

SAZAN SARMALI OPERASYONU

İlimizde yaşanan sazan sarmalı dolandırıcılık olayının failleri de kaçamadı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera incelemeleri sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen B.Ş. (25), D.G. (24), S.G. (24), K.Ö. (37) ve Ö.Ö. (34) isimli şüpheliler, 16 Ekim 2024 tarihinde il dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan R.B. (40), S.K. (29) ve B.Ş. (25) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.