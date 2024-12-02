Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Aksaray’da bir dairede oturan komşudan haber alamayan bina sakinleri kamu kurum ve kuruluşları arayarak mahalleyi alarma geçirdi. Bina içerisinde gerekli çalışmaları yapan ekipler dairenin kapısını açmaya yöneldi. Dairenin içerisinde ikamet eden H.M.A isimli kişi kapıyı açarak gelen ekipleri 'Uykusuzdum uyudum' diyerek azarladı.

Olay gece yarısı Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Çelik Apartmanı'nın 3. katındaki 7 numaralı dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın içinde ve dairelerde gaz kokusu alan bina sakinleri apartmanda tek doğal gaz kullanan 3. kattaki dairede oturan H.M.A. isimli şahsın kapısını çaldı.

Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Komşular dakikalarca ısrarla kapıyı çaldı ama açan olmayınca endişeleri daha da arttı ve dairede yalnız yaşayan şahsın başına bir iş gelmiş olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN), doğal gaz acil ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin adeta alarma geçtiği ihbarda ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, KBRN ve doğal gaz acil ekipleri bina ve dairede gaz ölçümleri yaptı.

Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği seferberlikte ekiplerin de şahıstan haber alamaması üzerine ev sahibine ulaşılarak evin anahtarları getirildi. Yapılan gaz ölçümünün ardından polis ekipleri çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı.

Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, "Senin için geldik" diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, "Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi" deyip azarladı.

Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı

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