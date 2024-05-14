Aksaray'da damat cinayeti: Kayınpeder tutuklandı

Kaynak: İHA
Aksaray'da damat cinayeti: Kayınpeder tutuklandı
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.T.'nin oğlu ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle tartışan Akif Bozdemir (29), evini terk edip babasının evine giden karısını geri almak için kayınpederi A.T.'nin evine gitti.

Burada kayınpederiyle tartışmaya başlayan Bozdemir, kavganın büyümesi üzerine A.T. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden üç kurşunla ağır yaralanan Bozdemir, kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ve oğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, kayınpeder A.T.'yi tutuklayarak cezaevine gönderirken, oğlu savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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