Aksaray’da elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisi ağır yaralandı

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5802. Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vinç operatörü T.Z. (27), vinçle kum çekerken farkında olmadan vincin orta kısmını elektrik tellerine çarptı. Bu sırada, vinç ucundaki kum kovasını almak isteyen işçiler M.U. (27) ve A.A. (28), kovaya dokunduklarında elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçiler oldukları yere yığılırken, diğer işçi arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, MEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçileri ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olayı anlatan bir inşaat işçisi, “Kum alırken ben bakıyordum tele yaklaşıp yaklaşmadığına. Arkadaşlar bu sırada kum kovasını tutmuşlar. Metal olduğu için akıma kapıldılar” dedi.