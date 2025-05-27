Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’da sabah saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Ambulansa yol vermek isteyen TIR ani fren yapınca arkadan gelen araç TIR’ın altına girdi. Araç hurdaya dönerken sürücü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Hatay'a alçı götüren B.Y. (31) idaresindeki 71 BB 155 plakalı tır, kavşaktan ambulansın geçmesi için frene bastı. Bu sırada arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 NL 017 plakalı otomobil tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük kısmı tırın altına girdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenirken, tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

UZMANLAR UYARIYOR: TAKİP MESAFESİNE DİKKAT!

Trafik uzmanları, bu tür kazaların özellikle takip mesafesine yeterince dikkat edilmemesinden kaynaklandığını belirterek, sürücülerin ani frenlemelere karşı hazırlıklı olması ve her koşulda dikkatli şekilde araç kullanması gerektiği uyarısında bulundu.

Kamuoyunun yakından takip ettiği kazayla ilgili soruşturma sürerken, hastanede yaşam mücadelesi veren sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve sağlık durumuna dair gelişmeler merakla bekleniyor.

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

Aksaray’da facia! TIR'ın altında can pazarı

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