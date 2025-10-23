Trafik kazaları engellenemiyor. Kaza, Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda meydana geldi. Azmi Çıracı idaresindeki otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki kamyona çarptı.

SÜRÜCÜ VE 2 KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.