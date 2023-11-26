Aksaray’da fırtına cami minaresini yıktı

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde gün boyu etkili olan fırtına birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi.

Şehir merkezinde ağaçlar sökülüp tabelalar devrilirken, Babakonağı köyünde bulunan caminin minaresi gün boyu etkisini sürdüren fırtınaya dayanamayıp akşam saatlerinde yıkıldı.

Büyük bir gürültüyle yıkılan caminin minaresi köy halkını da korkuttu. Ne olduğunu anlamayarak evden korkuyla çıkan köy halkı, minarenin yıkıldığını gördü. Minare yıkılırken şans eseri camide ve çevresinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yıkılan minarenin bir kısmı cami bahçesine düşerken, bir kısmı da 50 metrelik bir çevreye düştü.

Yıkılan minare caminin şadırvanını da yıktı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köyde temizlik çalışması başlatıldı.