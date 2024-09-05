Aksaray'da hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

Aksaray'da bir apartmanın garajından motosiklet çalan iki hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, polisin titiz çalışması sonucunda yakalanmalarını sağladı. Olay, Şifahane Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın garajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, garaja giren iki hırsız, motosikletin kilidini kırarak aracı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Özellikle hırsızlardan birinin üzerine örtü alarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Hırsızlar motosikletle birlikte garaj kapısından kaçtıktan sonra izlerini kaybettirdi.

Olayın hemen ardından, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda hırsızların kimlikleri tespit edildi. Aynı mahallede ikamet ettikleri belirlenen B.S. (20) ve E.G. (19) adlı şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan aramalarda çalınan motosiklet bulunarak sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.