Aksaray’da hırsızlıktan hakkında arama kararı olan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray’ın merkeze bağlı Alayhan köyünde yaptığı devriyede şüphe üzerine bir kadını durdurdu.

Kimlik kontrolünden geçen kadının H.D. olduğunu tespit eden Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Genel Bilgi Taramasında (GBT) hırsızlık suçundan arandığı ve 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Market gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık dosyası bulunduğu tespit edilen kadın, gözaltına alınarak jandarma komutanlığına sevk edildi. Buradaki işlemlerinden sonra Aksaray Adliyesine gönderilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.