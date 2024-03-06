Aksaray’da hırsızlıktan hakkında arama kararı olan kadın yakalandı

Kaynak: İHA
Aksaray’da hırsızlıktan hakkında arama kararı olan kadın yakalandı
Aksaray’da market ve bakkal gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray’ın merkeze bağlı Alayhan köyünde yaptığı devriyede şüphe üzerine bir kadını durdurdu.

Kimlik kontrolünden geçen kadının H.D. olduğunu tespit eden Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Genel Bilgi Taramasında (GBT) hırsızlık suçundan arandığı ve 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Market gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık dosyası bulunduğu tespit edilen kadın, gözaltına alınarak jandarma komutanlığına sevk edildi. Buradaki işlemlerinden sonra Aksaray Adliyesine gönderilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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